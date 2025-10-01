Нападающий Дьора и сборной Украины U-20 Александр Пищур подвел итоги матча 2 тура ЧМ-2025 против Панамы (1:1). Его слова приводит Суспільне.

Был очень тяжелый поединок - как для меня лично, так и для всех ребят. Неприятный соперник. Мы больше владели мячом, но в последней фазе атаки немного не хватало мастерства. Мы должны были получить от этого матча больше, чем 1:1, но ничего страшного - движемся дальше. Надо настраиваться на следующий поединок, и дай Бог, чтобы всё получилось, как мы хотим.

Когда я заработал пенальти, то в голове сразу промелькнуло, что сам и буду бить. Потом начали обсуждать, и всё же я и пробил. Не реализовал, но судья заметил, что голкипер начал двигаться рано. Пришлось бить снова, однако ко мне подошёл Геннадий Синчук и сказал, что он хочет попробовать. Я сказал, пусть бьёт, ведь для меня самое главное - выиграть матч, а кто забьет, я или кто-то другой, неважно.

Синчук пропускает следующий поединок из-за перебора жёлтых карточек. Это динамичный футболист, которого нам будет очень не хватать. Но имеем, что имеем, у нас много хороших исполнителей, - рассказал Пищур.

