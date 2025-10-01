Тренер сборной Украины высказался о бане Синчука на решающую игру ЧМ U-20
Через избыток жёлтых
35 минут назад
Дмитрий Михайленко / Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко высказался о дисквалификации полузащитника Геннадия Синчука на матч 3 тура ЧМ-2025 против Парагвая. Его слова приводит Суспільне.
Это потеря, жаль. Но у нас есть игроки, которые его заменят. Будем работать, выходить, играть и побеждать, - рассказал Михайленко.
Ранее мы сообщали, что сборная Украины не сможет рассчитывать на Синчука в матче 3 тура против Парагвая (3 октября).
Синчук в двух матчах ЧМ-2025 отметился двумя голами.
