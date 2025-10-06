Павел Василенко

Украинская Премьер-Лига традиционно проводит голосование для определения лучших тренера и игрока месяца.

Лучшим игроком сентября в УПЛ признан полузащитник Карпат Бруніньйо, который стал одним из главных героев яркого матча с Динамо (3:3) — отметился голом и ассистом.

Среди тренеров победу одержал Младен Бартулович, который получил наибольшую долю голосов экспертов и вторую долю голосов болельщиков. Его Металлист 1925 в сентябре набрал 7 очков из 9 возможных в УПЛ (ничья с Шахтером (1:1), победы над Полтавой (2:0) и Колосом – 1:0) и прошел в 1/8 финала Кубка Украины.