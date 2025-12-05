Нападающий туринского Ювентуса Душан Влахович успешно перенес операцию по разрыву сухожилия левой мышцы, сообщает официальный сайт клуба.

Хирургическое вмешательство провела команда под руководством профессора Эрнеста Шилдерса в Лондоне при наличии клубного врача Марко Фреши. В Ювентусе подчеркнули, что операция прошла без осложнений, а с 5 декабря Влахович начнет программу восстановления.

Точные сроки возвращения на поле не сообщаются, однако Sky Sport Italia отмечает, что полное восстановление может занять около 14 недель. В этом сезоне сербский форвард провел 17 матчей, забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Ювентус вышел в четвертьфинал Кубка Италии.