Павел Василенко

Нападающий Шахтера Лассина Траоре выбыл из-за мышечной травмы. Медицинский департамент «горняков» сообщил о характере повреждения форварда.

Траоре в матче первого тура УПЛ с Эпицентром получил травму четырехглавой мышцы бедра (квадрицепса). Футболисту предстоит пройти оперативное лечение, сообщает пресс-служба «горняков».

Траоре в сезоне 2025/26 годов сыграл за Шахтер три матча во всех официальных турнирах: без результативных действий.

Сегодня донецкая команда проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с Панатинаикосом. Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

Ответный матч запланирован на 14 августа (21:00).