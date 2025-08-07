Главный тренер Шахтера Арда Туран перед первым матчем третьего раунда квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса высказался относительно звания самого молодого наставника в истории «горняков» в чемпионах Украины. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Прежде всего, я очень рад, что стал самым молодым тренером, одержавшим победу с «Шахтером». Но я не считаю, что мы уже что-то выиграли. Если и будет что выигрывать, то это произойдет в конце. В то же время я очень доволен прогрессом, энергией и игрой своих футболистов. Я не думаю, что уже являюсь опытным тренером, но могу сказать, что у меня большой опыт побед и поражений в спорте. И я верю, что могу помочь своим футболистам в этом.

Независимо от того, побеждаем мы или проигрываем, я буду относиться к ним одинаково – как к людям. Ведь каждый может быть хорошим тренером, когда все хорошо. Но главное – оставаться хорошим для своих футболистов, когда дела идут плохо, сохранять доверие и быть преданными друг другу в трудные моменты.

Что касается пересечения границы. Честно говоря, это очень грустно и очень сложно, но мы не будем использовать это как оправдание. Каждый раз, когда мы пересекаем границу, я переживаю сильные эмоции, потому что думаю о множестве историй, связанных с нынешними обстоятельствами. Это действительно тяжело, но есть люди, которые делают это уже три-четыре года. И это совсем нелегко. В конечном итоге страдают именно люди – молодежь, дети.

Когда мы каждый раз будем пересекать границу, мы не будем делать из этого оправдания, а сосредоточимся только на позитиве. Позитив в том, что мы надеваем футболки «Шахтера» и делаем что-то, чтобы приносить людям радость. Нас больше ничего не интересует. Мы думаем только о том, чтобы сделать людей счастливыми и завершить эту историю как можно лучше. Также в Тернополе было нелегко ходить по городу и видеть все эти фотографии молодых людей.