Главный тренер Шахтера Арда Туран перед первым матчем третьего раунда квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса сообщил подробности о травме вингера «горняков» Кевина. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Кевин очень важен для нас, я это знаю, но для меня все мои игроки очень важны. Они одинаковы по уровню своей значимости. Тем не менее Кевин – особенный игрок для наших решений в атаке. Я люблю его как брата, не только как футболиста. Если его нет с нами, это грустно, но мы с нетерпением ждем его возвращения. Это произойдет довольно быстро, но главное, чтобы он был готов.

После того, как он будет готов, мы сможем о нем говорить. Ведь я не знаю точной информации, врачи знают лучше меня. Это очень важно для нас. Действительно важно. Посмотрим. Сейчас мы думаем только о завтрашнем матче. И Кевин тоже думает об этой игре, хотя ему это непросто.