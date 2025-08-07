Туран заявил, что лидер Шахтера довольно быстро вернется к тренировкам
В первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса придется обойтись без звездного бразильца
31 минуту назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран перед первым матчем третьего раунда квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса сообщил подробности о травме вингера «горняков» Кевина. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Кевин очень важен для нас, я это знаю, но для меня все мои игроки очень важны. Они одинаковы по уровню своей значимости. Тем не менее Кевин – особенный игрок для наших решений в атаке. Я люблю его как брата, не только как футболиста. Если его нет с нами, это грустно, но мы с нетерпением ждем его возвращения. Это произойдет довольно быстро, но главное, чтобы он был готов.
После того, как он будет готов, мы сможем о нем говорить. Ведь я не знаю точной информации, врачи знают лучше меня. Это очень важно для нас. Действительно важно. Посмотрим. Сейчас мы думаем только о завтрашнем матче. И Кевин тоже думает об этой игре, хотя ему это непросто.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги Европы и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже сегодня, 7 августа, на странице события Панатинаикос – Шахтер на Xsport. Начало – в 21:00.
Также Туран назвал факторы, которые Шахтер может противопоставить Панатинаикосу.
