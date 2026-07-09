Павел Василенко

Страсти после матча 1/8 финала чемпионата мира между Францией и Парагваем не утихают. Французские медиа сообщили о резонансном инциденте, который активно обсуждают в социальных сетях, а в центре внимания снова оказался капитан команды Дидье Дешам – Килиан Мбаппе.

Согласно данным TF1 Info, во время традиционного парагвайского фестиваля Сан-Хуан-Ара якобы было сожжено большое чучело с изображением французского форварда. Видео и фото, распространившиеся в интернете, вызвали волну возмущения и дискуссий по поводу границ футбольных эмоций и поведения болельщиков после болезненного поражения.

🇫🇷🇵🇾 FLASH | Un mannequin à l’effigie de Kylian Mbappé a été brûlé au Paraguay.pic.twitter.com/dtrQ8VsuPL — AlertesInfos (@AlertesInfos) July 8, 2026

Сообщается, что часть фанатов Парагвая до сих пор тяжело переживает вылет от Франции, а Мбаппе, как главная звезда соперника, стал символом этого разочарования. Ситуацию дополнительно обостряют предыдущие скандальные высказывания отдельных парагвайских политиков в адрес французского нападающего, которые уже вызвали международный резонанс.

В настоящее время ФИФА официально не комментировала эти сообщения, однако тема продолжает набирать обороты в мировых медиа и соцсетях.