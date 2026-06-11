Франция впереди всех: опубликован топ-10 самых дорогих сборных чемпионата мира-2026
В этом году в Мундиале участвуют 48 стран
около 1 часа назадПодписаться в
Збірна Франції. Фото: Getty Images
Сегодня начинается чемпионат мира-2026. Рассмотрим десять национальных команд с наивысшей рыночной стоимостью по данным портала Transfermarkt.
- Франция – 1,52 млрд евро
- Англия – 1,36 млрд евро
- Испания – 1,22 млрд евро
- Португалия – 1,01 млрд евро
- Германия – 947 млн евро
- Бразилия – 928,5 млн евро
- Нидерланды – 804,2 млн евро
- Аргентина – 782,5 млн евро
- Норвегия – 589,5 млн евро
- Бельгия – 547,5 млн евро
Впервые в чемпионате мира примут участие 48 команд. Всего в ходе турнира будет сыграно 104 матча. Количество организаторов также беспрецедентно – турнир совместно принимают Соединенные Штаты, Канада и Мексика. Никогда ранее чемпионат мира не проводился на территории трех стран.
Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.
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