Павел Василенко

Сегодня начинается чемпионат мира-2026. Рассмотрим десять национальных команд с наивысшей рыночной стоимостью по данным портала Transfermarkt.

Франция – 1,52 млрд евро Англия – 1,36 млрд евро Испания – 1,22 млрд евро Португалия – 1,01 млрд евро Германия – 947 млн евро Бразилия – 928,5 млн евро Нидерланды – 804,2 млн евро Аргентина – 782,5 млн евро Норвегия – 589,5 млн евро Бельгия – 547,5 млн евро

Впервые в чемпионате мира примут участие 48 команд. Всего в ходе турнира будет сыграно 104 матча. Количество организаторов также беспрецедентно – турнир совместно принимают Соединенные Штаты, Канада и Мексика. Никогда ранее чемпионат мира не проводился на территории трех стран.

Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.