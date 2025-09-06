Футбольный комментатор Владислав Шалота оценил старт сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.

Могло быть гораздо хуже. Но как будто при определенном стечении обстоятельств могло быть и лучше. Какое-то очень странное чувство после матча. Хотя в основном, наверное, негативное.

В целом же мы французам не соперники. Что игра и показала. Они создали достаточно много. Поблагодарим, что реализация хромала. И по финальному свистку нам всем не очень больно)

Теперь ожидаю уверенной победы над Азербайджаном. Иначе зачем это все!?, - написал Шалота в Telegram.

Трубин недоволен своей игрой в матче с Францией.