Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин отреагировал на поражение в \матче первого тура квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции\ (0:2).\

Думаю, не только по-вратарски, а вообще было очень сложно. Сборная Франции – хороший оппонент. Второй гол? Все произошло так быстро. Действовал по ситуации, но Мбаппе очень качественно завершил.

Конечно, если бы все сложилось иначе, могли бы зацепиться за очки. Но это уже прошлое, поэтому готовимся дальше, следующая игра будет важной. Нужно набирать свои зачетные баллы.

В эпизодах с голами было сложно. Я, конечно, пересмотрю еще момент, что бы я мог сделать лучше, но так на вскидку – не знаю, очень хорошо завершили игроки. Не знаю, нужно смотреть. Конечно, что мы верили. Был момент, но, к сожалению, не удалось завершить.

Какое спасение могу занести себе в актив? Да никакое. К сожалению, мы проиграли, поэтому… Сказал Трубин в интервью ua.tribuna.com.