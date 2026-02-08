Главный тренер Тоттенхэма Томас Франк подвел итоги матча 25 тура АПЛ против МЮ (0:2). Его слова приводит TNT Sports.

Думаю, первые 30 минут мы провели очень хорошо - на выезде, на сложном стадионе, против команды, которая была уверена в себе и находилась на ходу. А после красной карточки я горжусь тем, что показали игроки. Их стойкостью, умением оставаться в игре, тем, что они временами все равно представляли угрозу и пытались что-то создать. Я очень ими горжусь.

Потом мы сделали три атакующие замены - и тут же пропустили второй гол. Последние 60-70 минут мы играли вдесятером, команда отдала все силы. Я очень горжусь болельщиками – их было прекрасно слышно на протяжении всего матча.

Это была та ошибка, которую соперник мог использовать. Такое, конечно, всегда может случиться. Когда играешь 10 на 11, определенные зоны неизбежно оголяются, и именно там нас поймали.

Что касается Кристиана, прежде всего - у него не было намерения продолжать движение и получать красную карточку. Он явно шел в мяч. К сожалению, по нынешним правилам это трактуется как удаление. Кристиан извинился перед партнерами в раздевалке. Да, это неприятно, но такова реальность. Нам нужно с этим справляться. Мы много работали над таким качеством, как стойкость и характер. Сегодня мы не достигли результата, но то, что игроки показали на поле, было невероятным, - сказал Франк.