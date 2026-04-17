Астон Вилла – рекордсмен АПЛ по количеству последовательных побед в Лиге Европы
Бирмингемцы улучшили результат Челси
11 минут назад
Астон Вилла / Фото - Yahoo
Астон Вилла прошла Болонью в четвертьфинале Лиги Европы (3:1, 4:0) сезона-25/26.
Благодаря этому результату команда Унаи Эмери стала первым английским клубом в истории, который победил в 9 играх Лиги Европы подряд.
Астон Вилла побила рекорд Челси, который с апреля 2013 года по ноябрь 2018-го имел 8 побед.
В полуфинале бирмингемцы сыграют с Ноттингем Форест.
Успех экспартнеров Зинченко. Определились все пары полуфинала Лиги Европы
