Звездный английский вингер Рахим Стерлинг стал одной из самых обсуждаемых фигур с открытием зимнего трансферного окна 2026 года.

По информации издания TeamTalk, 31-летний футболист, который окончательно потерял место в составе Челси, может продолжить карьеру в другом клубе из Лондона Фулхэме. Главный тренер дачников Марк Силва видит в Стерлинге оптимальное усиление атакующей группы команды.

В текущем сезоне 2025/26 вингер пока что не сыграл ни одной минуты в официальных матчах. Основной сложностью потенциального перехода остается высокая зарплата игрока, составляющая около 325 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ожидается, что Фулхэм попытается оформить аренду, при которой Челси возьмет на себя часть финансовых обязательств. Несмотря на интерес со стороны Кристал Пэлас и разговоры о возможном переходе в Ньюкасл, именно Фулхэм считается главным претендентом на четырёхкратного чемпиона Англии.

