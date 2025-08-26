В последние часы Бенфика направила донецкому Шахтеру предложение на сумму от 25 до 27 миллионов евро за полузащитника Георгия Судакова, сообщает Maisfutebol. Украинский клуб начал переговоры, рассчитывая получить около 30 миллионов евро, но португальский клуб пытается договориться о снижении стоимости.

Судаков стал ключевой целью Бенфики для усиления полузащиты после неудачных попыток подписать Тьяго Альмаду, Жоау Феликса и Мохамеда Амура. Стоит отметить, что в составе Бенфики уже играет украинец и бывший партнер Судакова из Шахтера вратарь Анатолий Трубин.

В сезоне-2025/26 Судаков провел за донецкий клуб семь официальных матчей, отметившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Судаков поставил ультиматум Шахтеру.