УЕФА утвердил бригаду арбитров на ответный матч донецкого Шахтёра с Серветтом в четвёртом раунде квалификации Лиги конференций.

Главным судьёй встречи со швейцарским Серветтом станет 41-летний испанец Гильермо Куадра, который уже знаком украинским болельщикам по матчу группового этапа Лиги наций между сборными Украины и Чехии (1:1). Его ассистентами выступят Анхель Невадо Родригес и Гуадалупе Поррас, четвёртым судьёй назначен Матео Бускетс Феррера.

На видеоассистенте VAR будут работать Сесар Сото и его помощник Мигель Ортис.

Первый матч завершился ничьей 1:1. Ответная встреча состоится на стадионе Стад де Женев в Женеве, начало в 22:00.