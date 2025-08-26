Павел Василенко

Донецкий Шахтер снова подтвердил свою репутацию охотника за бразильскими талантами. Клуб договорился с Флуминенсе о переходе 18-летнего атакующего полузащитника Исаки Силвы, опередив в борьбе за подпись игрока Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

По информации Globo, сделка была окончательно закрыта 24 августа. Трансфер обошёлся «горнякам» в 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами, а бразильский клуб сохранит за собой 10% от будущей продажи футболиста.

Исаки уже успел заявить о себе на взрослом уровне: он провел 12 матчей за первую команду Флуминенсе, суммарно отыграв 483 минуты. В составе команды U-20 он отыграл 10 поединков, где записал на свой счёт 2 гола и ассист.

Несмотря на то, что Transfermarkt оценивает молодого хавбека в скромный 1 миллион евро, Шахтер видит в нём гораздо больше. История знает немало примеров, когда донецкие превращали юных бразильских талантов в звёзд европейского футбола.

Станет ли Исаки Силва новой легендой Шахтера – покажет время, но бесспорно одно: этот трансфер уже выглядит настоящим стратегическим успехом «горняков».