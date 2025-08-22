Английский клуб Фулхэм продолжает искать варианты усиления состава перед закрытием летнего трансферного окна. Сначала «белые» планировали подписать Риса Нельсона из Арсенала, но позже сосредоточились на переходе Кевина из Шахтера.

Кроме этого, Фулхэм рассматривает 26-летнего вингера Базеля Филиппа Отеле. Ожидается, что за трансфер нигерийца клубу придется заплатить около 15 миллионов фунтов, что заметно ниже стоимости Нельсона или Кевина.

Переговоры по поводу Кевина на этой неделе не продвинулись: Шахтер продолжает требовать за игрока 43 миллиона фунтов, и пока неизвестно, готов ли украинский клуб идти на уступки, об этом сообщило ВВС.

Напомним, что Филипп Отеле перешел в Базель в январе текущего года на правах аренды из Аль-Вахды (ОАЭ). Позже швейцарский клуб выкупил контракт вингера за 3 миллиона евро, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.