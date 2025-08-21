Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал ничью в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Серветта (1:1) и рассказал о травме вингера Невертона. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

На самом деле сегодня мы сыграли хорошо. Когда играешь дома, очень важно хорошо начать матч. После легкого выхода один на один мы допустили угловой и пропустили с него, затем немного растерялись и немного отошли от нашей системы. Кроме этого, почти весь матч мы играли отлично. Я доверяю своей системе и тактике, мы доверяем нашей системе и тактике, и я доволен выступлениями футболистов. Чем я не доволен, так это только деталями и принципами.

Также мы теряем много моментов. Нам нужно быть внимательнее, когда мы подходим к завершению, и больше стремиться забивать. Могу только поблагодарить всех своих игроков. В Швейцарии мы сделаем все, чтобы пройти этот раунд. Конечно, это не будет легкой игрой, но я доверяю своей команде, доверяю своим футболистам. Мы хотим сначала выйти в основной этап, а дальше у нас есть мечты на будущее.

Честно скажу, нам нужно больше гореть желанием забить гол и еще сильнее этого стремиться. Мы работаем над каждой деталью, но иногда дело не в деталях, принципах или тактике. Когда подходишь к завершению, нужно сильнее чувствовать гол, больше стремиться его забить. Мы пытаемся донести до наших игроков, насколько важно в футболе оказываться в таких моментах. Они молодые, но мы будем работать над тем, чтобы быть внимательнее в этих ситуациях. Но я думаю, вы правы насчет того, что сказали.

Что бы там ни было, но для нас важнее выиграть, чем быть первыми в плане голов. Но когда подходишь к штрафной площадке, нам нужно больше энергии, больше запала. Потому что не так просто дойти до штрафной, 23 момента, 1–2 метра. Мы очень много говорили об этом с моими игроками, но они молодые, они научатся. Я тоже вынесу свой урок, и мы выполним очень хорошую работу. Мне жаль из-за этого, действительно жаль, но посмотрим, что будет в будущем.

Потеря Невертона? Я не знаю. Поговорю с врачом, но может быть. Думаю, что да.