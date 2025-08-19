Английский Фулхэм близок к тому, чтобы оформить самый дорогой трансфер в своей истории ради футболиста из чемпионата Украины, сообщает Sky Sports.

Клуб АПЛ успешно согласовал основные условия сделки с донецким Шахтёром по переходу 22-летнего бразильского вингера Кевина. Сам игрок уже дал согласие на переезд в Англию и ждёт окончательного оформления трансфера.

Переговоры касаются суммы, и донецкий клуб настаивает на 50 млн евро, в то время как Фулхэм рассчитывает уменьшить сумму до 45 млн. При этом источники утверждают, что стороны смогут достичь компромисса, и цена не станет препятствием для сделки.

Этот переход войдёт в историю лондонцев как самый дорогой. Рекорд до сих пор принадлежит Эмилю Смит-Роу, который перешёл из Арсенала в августе прошлого года за 31,8 млн евро.

В этом сезоне Кевин успел провести три матча, отметившись четырьмя забитыми мячами. Его контракт с донецким клубом рассчитан до декабря 2028 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в 12 млн евро.