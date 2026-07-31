«Футбол — для людей»: Хаби Алонсо выступил против передачи турниров ФИФА в частные руки
Тренер лондонского клуба поддержал позицию УЕФА
около 2 часов назадПодписаться в
Главный тренер лондонского Челси Хаби Алонсо высказался о возможной продаже долей прав на проведение чемпионата мира и других турниров частным структурам.
Испанский специалист поддержал позицию футбольных функционеров. Слова приводит издание The Touchline в социальной сети X.
Футбол — для людей. Он не должен находиться в частных руках. Надеюсь, этого не случится, и мы сохраним игру такой же привлекательной и аутентичной, какой мы все ее полюбили и любим.
Ранее УЕФА и КОНКАКАФ единогласно выступили против запланированных реформ, а страны-члены этих организаций угрожают бойкотировать турниры в случае утверждения нововведений.
Европа угрожает бойкотом ЧМ. Новый план Инфантино вызвал грандиозный скандал.
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