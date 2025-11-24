Полузащитник Милана Кристиан Пулишич рассказал о своих эмоциях после важной победы над Интером, которую команда одержала накануне.

«Достигнутый результат очень важен. Это просто поднимает нас на более высокий уровень, и да, я очень рад вернуться после трудных моментов последнего месяца и помочь команде победить. Я думаю, что могу стать еще лучше. Пока что не чувствую себя на 100% готовым после травмы.

Команде действительно было тяжело, даже когда мы вели в счете, и вы видели, как мы оборонялись последние 30 минут. Я думаю, у нас действительно хороший командный дух, воля команды невероятна. Мы довели игру до конца и чувствуем себя уверенно перед следующими матчами», — сказал американец для CBS Sports.