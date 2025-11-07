Павел Василенко

Главный тренер итальянской Ромы Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча четвертого тура основного этапа Лиги Европы против Рейнджерс (2:0), отдельно высказавшись о игре украинца Артема Довбика, который отметился результативной передачей.

«Довбик, безусловно, прогрессирует. Он хорошо сыграл, находится в отличной физической форме и участвует в голевых моментах. Вышел на поле и способствовал второму голу, хорошо защищаясь и играя с мячом. Несколько раз был близок к тому, чтобы забить. Когда нападающий выходит на чужую половину поля, рано или поздно он все же забивает. В целом, он находится в намного лучшей форме, чем в начале сезона», – цитирует синьора Гасперини портал RomaNews.

Римская команда после четырех туров имеет в активе шесть очков и занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги Европы.

В пятом туре турнира Рома на домашнем поле примет датский Мидтьюлланн. Матч в Риме запланирован на 27 ноября, начало игры в 19:45 по киевскому времени.

Довбик в текущей кампании сыграл за «волков» 12 матчей во всех официальных турнирах: два гола, две результативные передачи.