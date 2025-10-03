Игрок молодежной сборной Украины U-20 Богдан Будко отметил, что команда выйдет на поле в последнем туре с настроем только на победу, даже несмотря на то, что ничья также гарантирует выход в плей-офф.

Футболист также поделился мнением о том, как скажется на игре отсутствие лидера сборной Геннадия Синчука. Цитирует футболиста Футбол 24.

«Ми прекрасно понимаем турнирную ситуацию. Нам нужно первое место. Если мы хотим серьезно претендовать на что-то на этом чемпионате, то должны выходить и побеждать. Тем более, что выход из группы с первого места дает определенное преимущество – в плей-офф можно получить относительно более слабого соперника. Но главное даже не это, а чувство уверенности: когда выходишь первым, знаешь, что сделал свою работу на сто процентов. Поэтому настраиваемся исключительно на победу. Парагвай – сильная команда, они тоже не будут отсиживаться в обороне Конечно, отсутствие Геннадия – это проблема. Но у нас достаточно ребят, которые стремятся проявить себя. Я уверен, что те, кто получит шанс в игре с Парагваем, сделают все для победы. В нашей команде нет звезд, мы все работаем на результат», — сказал Будко.

Заключительный матч группового этапа ЧМ-2025 Украина проведет против Парагвая. Встреча состоится 3 октября в столице Чили Сантьяго и начнется в 23:00 по киевскому времени.