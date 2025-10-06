Павел Василенко

Центральный защитник Марселя Наеф Агерд подвергся нападению со стороны неизвестного мужчины в аэропорту Мариньян, когда он готовился вылететь к расположению сборной Марокко.

По данным BFM Marseille Provence, Агерд ждал в VIP-зоне на рейс в Марокко, когда к нему подошел мужчина, попросил номер телефона и сделать селфи. Мужчина, который выглядел взволнованным, повысил голос и попытался ударить игрока, а затем попытался сбежать, когда прибыла охрана.

В спешке присоединиться к национальной сборной Агерд не успел подать жалобу.

29-летний марокканский полузащитник обменял Вест Хэм на Марсель этим летом и провел пять матчей за французскую команду, забив один мяч.