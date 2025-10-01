Михаил Цирюк

Второй тур Лиги Чемпионов стартовал взрывно: три сухие разгрома, пять матчей с более чем тремя голами и в общей сложности 32 мяча лишь за один вечер.

Первыми на поле вышли в Бергамо Аталанта и Брюгге. После ошибки де Рона на 38-й минуте бельгийцы повели благодаря голу Цолиса. В середине второго тайма хозяева получили шанс сравнять счет с пенальти: вратарь сбил Пашалича, и Самарджич точно пробил с точки. А уже на 87-й минуте сам Пашалич ударом головой после углового принес Аталанте победу и первые очки в группе.

В параллельной игре Реал не оставил шансов Кайрату. Хет-трик оформил Килиан Мбаппе (пенальти на 25-й минуте и два ярких удара после перерыва). В концовке Камавинга и Диаз закрепили разгром. Испанцы полностью контролировали игру, а гости выглядели беспомощно.

Атлетико также устроил феерию, разгромив Айнтрахт 5:1. Распадори открыл счет уже на 4-й минуте, далее забивали Ле Норман и Гризманн, для которого этот мяч стал 200-м за клуб. Франкфуртцы сократили отставание благодаря Буркгардту, однако Симеоне с Альваресом быстро восстановили комфортное преимущество, последний реализовал пенальти. Таким образом, Атлетико решил судьбу матча еще до перерыва.

Марсель уверенно разобрался с Аяксом. Дублем в первые 12 минут отметилс Пайшао (это его дебютные голы за команду), еще до перерыва забил Гринвуд, а во втором тайме Обамеянг довел дело до разгрома. Для французов это была первая победа в Лиге Чемпионов с октября 2022-го.

Бавария без проблем разгромила кипрский Пафос. Гарри Кейн оформил дубль на 15-й и 34-й минутах, также забивали Геррейро, Джексон и Олиссе. Единственный гол Пафоса записал на свой счет Оршич, но на общий результат это не повлияло – 5:1.

Буде/Глимт едва нестворил сенсацию в поединке с Тоттенхэмом. Норвежцы дважды выходили вперед благодаря голам Хауге, однако лондонцы вырвали ничью 2:2 – сначала ван де Вен забил головой, а под занавес соперник ещё и отметился автоголом. Хозяева имели шанс добить шпор с пенальти, но не реализовали его.

Интер дома уверенно переиграл пражскую Славию. Мартинес открыл счет после грубой ошибки вратаря, Дюмфрис удвоил преимущество после хорошей атаки, а Лаутаро оформил дубль на 65-й минуте. «Нерадзурри» могли забить и больше, но ограничились тремя мячами.

Бенфика минимально уступила Челси. Судьбу игры решил автогол Риоса после подачи Нето уже на 18-й минуте. В компенсированное время хозяева остались в меньшинстве после удаления Жоау Педро, но счет не изменился. Челси наконец-то добыл важные очки после неудачи в первом туре.

И, наконец, главная сенсация вечера: Ливерпуль на выезде проиграл Галатасараю. На 16-й минуте Осимхен реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Собослая. Англичане создали множество моментов, но не повезло – в частности, удар Гакпо с линии ворот вынесли защитники. Во втором тайме Алиссон получил травму и покинул поле, а в конце матча арбитр сначала назначил пенальти для Ливерпуля, но VAR отменил это решение.

