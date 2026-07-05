Павел Василенко

Футболисты сборной Мексики вернули роскошные часы Rolex, которые им подарил американский блогер и инфлюенсер Стивен Делеонардис, более известный как SteveWillDoIt.

Накануне матча 1/8 финала чемпионата мира против Эквадора блогер посетил тренировочный лагерь мексиканской команды и подарил каждому футболисту дорогие часы. В видео на своем YouTube-канале он заявил, что общая стоимость коллекции составляет около одного миллиона долларов, а цена отдельных моделей колебалась от 30 до 90 тысяч долларов.

Однако, сборная Мексики решила отказаться от такого щедрого подарка. В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Федерация футбола Мексики сообщила, что по взаимному согласию сторон часы были возвращены блогеру, который подарил их по собственной инициативе.

Сам Делеонардис пояснил свой поступок тем, что проживает в Мексике и поставил два миллиона долларов на победу мексиканцев над Эквадором. По его словам, успешная ставка могла принести ему около одного миллиона долларов прибыли – примерно столько же, сколько стоили подаренные часы. В итоге Мексика победила Эквадор со счетом 2:0.

Решение команды вернуть подарки связано с положениями Кодекса этики ФИФА. Согласно статье 21, лицам, связанным с футболом, запрещено принимать подарки значительной стоимости или такие, которые могут создать конфликт интересов или рассматриваться как попытка влияния. За нарушение этих правил предусмотрены серьезные санкции, включая штрафы и отстранение от футбольной деятельности.

Сборная Мексики, которая является одним из хозяев чемпионата мира-2026, пока что выиграла все четыре матча на турнире и не пропустила ни одного гола. В четвертьфинале на стадионе «Ацтека» мексиканцы встретятся со сборной Англии (6 июля).