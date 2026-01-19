Вратарь Сенегала опроверг слухи о преднамеренном промахе в финале Кубка Африки
Браим Диас нанес удар паненкой
18 минут назад
Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди высказался по поводу резонансного пенальти в финальном матче Кубка африканских наций против Марокко.
В решающем поединке сенегальцы одержали победу со счетом 1:0 в экстра-таймах и впервые за долгое время стали чемпионами континента. Кульминационный момент произошел на 24-й компенсированной минуте второго тайма, когда Браим исполнил одиннадцатиметровый удар в стиле паненка по центру ворот, но Менди среагировал и поймал мяч. Перед этим игра была остановлена из-за продолжительных споров вокруг назначения пенальти, а игроки сборной Сенегала временно покидали поле.
После матча в медиа появились предположения, что Браим мог намеренно не реализовать пенальти. Эдуар Менди категорически отверг такие версии.
Да хватит вам, давайте серьезно. Вы действительно думаете, что за одну минуту до конца матча, которого страна ждала 50 лет, мы могли о чем-то договориться. Марокко не выигрывал Кубок Африки с 1976 года.
Он хотел забить, а я заслуживаю похвалы за то, что сделал сейв. И на этом все разговоры должны закончиться, — передает слова Менди beIn Sports.
