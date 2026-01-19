Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди высказался по поводу резонансного пенальти в финальном матче Кубка африканских наций против Марокко.

В решающем поединке сенегальцы одержали победу со счетом 1:0 в экстра-таймах и впервые за долгое время стали чемпионами континента. Кульминационный момент произошел на 24-й компенсированной минуте второго тайма, когда Браим исполнил одиннадцатиметровый удар в стиле паненка по центру ворот, но Менди среагировал и поймал мяч. Перед этим игра была остановлена из-за продолжительных споров вокруг назначения пенальти, а игроки сборной Сенегала временно покидали поле.

После матча в медиа появились предположения, что Браим мог намеренно не реализовать пенальти. Эдуар Менди категорически отверг такие версии.