Павел Василенко

Возлюбленная вингера сборной Нидерландов Коди Гакпо – Ноа ван дер Бей – сообщила, что их сын Элайджа умер во время беременности. Футболист Ливерпуля и его девушка ожидали второго сына, о чем сообщили в мае.

27-летний вингер сейчас находится на чемпионате мира со сборной Нидерландов, а его девушка Ноа находится в Соединенных Штатах, чтобы поддержать его. В мае пара опубликовала трогательный пост в Instagram, в котором объявила, что ожидает второго ребенка.

Но в субботу Ван дер Бей призналась, что у нее случился выкидыш. Ноа опубликовала фотографию, на которой они держатся за руки над одеялом и вязаной шапочкой, а также подпись:

«С разбитыми сердцами мы делимся ужасной новостью о том, что наш мальчик умер во время беременности. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Элайджа Рафаэль Гакпо. Всегда любимый. Всегда наш сын».

Нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что Гакпо не выходил из командного автобуса на тренировку четыре дня назад, а позднее его привезли на машине. Футбольная ассоциация Нидерландов (KNVB) тогда заявила, что он не опоздал, но имел уважительную причину для задержки.

Следующий матч сборной Нидерландов состоится 30 июня на чемпионате мира против Марокко в 1/16 финала.