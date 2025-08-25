Гамбург впервые за 7 лет сыграл в Бундеслиге
После возвращения в элиту
около 1 часа назад
Гладбахская Боруссия и Гамбург закрывали программу 1 тура Бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 0:0.
В составе Гамбурга дебютировал арендованный защитник донецкого Шахтёра Георгий Гочолеишвили, который провёл 86 минут на «Боруссия-Парк».
«Динозавры» в конце матча могли отпраздновать возвращение в элиту победой, но взятие ворот Микельбренсиса, который заменил Гочолеишвили, отменили из-за офсайда.
Бундеслига. 1 тур
Боруссия М - Гамбург 0:0
