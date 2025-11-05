Итальянские гранды Милан и Рома снова начали переговоры о возможном обмене нападающими Артёмом Довбиком и Сантьяго Хименесом. Как сообщает La Repubblica, клубы активно поддерживают контакт и намерены провести операцию уже в зимнее трансферное окно.

Летом стороны были близки к сделке, однако трансфер сорвался из-за разногласий по опции выкупа. В нынешнем сезоне оба нападающих не демонстрируют стабильной результативности: Хименес пока не отличился в Серии А, а на счету Довбика только два гола.

Милан стремится усилить атаку мощным нападающим, способным бороться в воздухе, тогда как Рома ищет быстрого и энергичного форварда, способного активно действовать в прессинге.

По данным источника, новый вариант обмена предусматривает аренду с последующим правом выкупа — 35 миллионов евро за Хименеса и 25 миллионов за Довбика.

В этом сезоне Артем Довбик провел за римлян 12 официальных матчей, отличившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Милан просматривал Довбика в матче с Ромой.