Павел Василенко

Аргентинский нападающий Ромы Пауло Дибала стал антигероем последнего тура. Вдобавок ко всему, оказалось, что он получил травму и теперь столкнется с длительным отсутствием.

На прошлой неделе джалоросси имели отличный шанс выйти вперед в Серии А. Однако им необходима была победа в матче тура против Милана.

Матч на «Сан-Сиро» завершился победой хозяев со счетом 1:0. Дибала стал антигероем матча, не реализовав пенальти в конце игры. Если бы аргентинец был эффективнее, Рома вырвала бы очко у Милана.

Издание Il Tempo сообщает, что Дибала повредил двуглавую мышцу левого бедра во время матча против Милана.

Ожидается, что он будет вне игры около трех недель. Это означает, что он вернется к игре после ноябрьского перерыва на международные матчи.

Игроком Ромы является украинский форвард Артем Довбик. Напомним, что несколько дней назад травму получил еще один нападающий римской команды Эван Фергюсон, который выбыл на несколько недель.

Джалоросси сыграют свой следующий официальный матч в четверг против Рейнджерс в Лиге Европы.