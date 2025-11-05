По информации издания Voce Giallorossa, главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини планирует выпустить Артема Довбика с первых минут в матче Лиги Европы против шотландского Рейнджерса.

«Остался только Довбик. Этот сезон он начал позади Фергюсона в иерархии и закончил вторым после Дибалы. У Артема были шансы, но он ими не воспользовался. В плохой форме, временами с неловкими движениями, с дважды нереализованным пенальти в ворота Лилля, который войдет в историю джаллоросси... В то же время он забил победные мячи Вероне и Парме. Позитивная тенденция после того, как он набрал форму.

Теперь, после того как Фергюсон и Дибала получили травмы, у Гасперини остался только Довбик. Если не будет никаких сенсационных тактических ходов, именно ему придется привести джаллоросси к победе над Рейнджерс и Удинезе своими голами. Если тренер не выберет его, это станет сокрушительным провалом, учитывая, что кроме Суле, Пеллегрини, Бейли и даже Эль-Шаарави, не говоря уже о Бальданци, есть игроки, которые, похоже, еще не готовы к великим свершениям», – написал обозреватель Voce Giallorossa Лука Д'Алессандро.