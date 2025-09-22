Милан продолжает проявлять интерес к украинскому форварду римской Ромы Артему Довбику, сообщает Asromalive.it.

По информации источника, главный тренер россонери Массимилиано Аллегри недоволен показателями своего нападающего Сантьяго Хименеса, из-за чего клуб рассматривает возможность продажи мексиканца зимой.

Как замену Хименесу в Милане рассматривают именно Довбика. В январе россонери могут снова попытаться оформить трансфер 28-летнего украинца, который потерял место в основном составе Ромы.

В этом сезоне Довбик провел 57 минут в трех матчах. Рома идет четвертой в Серии А, набрав девять очков в четырех встречах.

