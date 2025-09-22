Главный наставник Ромы Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре украинского форварда Артема Довбика в римском дерби против Лацио, которое завершилось победой его команды со счетом 1:0 в рамках четвертого тура Серии А.

Форвард сборной Украины появился на поле на 66-й минуте, заменив ирландца Эвана Фергюссона. Гасперини отметил положительные моменты в его действиях и остался доволен вкладом игрока.

«Мы можем достичь большего в атаке. Эти парни очень стараются. Фергюсон, Зюле провели отличный матч, Довбик, когда вышел на поле, тоже. В зависимости от их роста мы повысим или не повысим уровень команды. То же самое и с другими. Нам нужны все для атаки», – цитирует Гасперини пресс-служба Ромы.

В этом сезоне 28-летний Довбик суммарно провел 57 минут в трех встречах чемпионата. Римский клуб после четырех туров располагается на четвертой строчке таблицы, имея в активе девять очков.