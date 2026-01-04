Римская Рома продолжает искать варианты расставания с украинским нападающим Артемом Довбиком, информирует испанское издание Il Tempo. По данным источника, руководство римского клуба предложило кандидатуру 28-летнего форварда туринскому Ювентусу.

Интерес к Довбику объясняется кадровыми проблемами Ювентуса в атаке. Основной нападающий команды Душан Влахович выбыл из строя еще в ноябре и, по прогнозам, не вернется на поле раньше марта. При этом его сменщики Джонатан Дэвид и Лои Опенда в текущем розыгрыше Серии А суммарно отметились лишь двумя забитыми мячами.

В сезоне 2025/26 Артем Довбик принял участие в 15 матчах на клубном уровне, записав на свой счет два гола и две результативные передачи. По оценке Transfermarkt, трансферная стоимость украинского форварда составляет 20 миллионов евро.

Ранее тренер Довбика не сдерживал эмоций после проигранного матча Аталанте.