Гасперини оценил дебют Малена в Роме: «Такой игрок повышает уровень команды»
Новичок Ромы помог команде победить Торино 2:0
около 1 часа назад
Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался о выступлении новичка команды Дониэлла Малена, который отметился забитым мячом уже в своем первом матче за клуб. Наставник подчеркнул, что штаб римлян намерен максимально задействовать лучшие качества голландского нападающего.
В стартовой игре за Рому против Торино Мален записал на свой счет гол, а столичная команда одержала уверенную победу со счетом 2:0.
«Такой игрок, как Малён, поднимает уровень команды. Он забивает много голов. Обладает теми качествами, которые я искал: правильно выбирает позицию, как при прорывах в разрез, так и при открытых передачах. Завершает атаки быстро и мощно — эти черты очень важны для стиля игры, который мы стремимся реализовать.
Мы хотим строить команду, которая максимально использует его сильные стороны. Он должен играть ближе к штрафной площадке».