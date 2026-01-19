Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался о выступлении новичка команды Дониэлла Малена, который отметился забитым мячом уже в своем первом матче за клуб. Наставник подчеркнул, что штаб римлян намерен максимально задействовать лучшие качества голландского нападающего.

В стартовой игре за Рому против Торино Мален записал на свой счет гол, а столичная команда одержала уверенную победу со счетом 2:0.