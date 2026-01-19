Украинский нападающий Артем Довбик выбыл как минимум на два месяца из-за травмы и предстоящей операции по удалению повреждения мышечно-сухожильного аппарата левого бедра.

Эта ситуация внесла изменения в планы итальянской Ромы, так как клуб ранее рассматривал возможность трансфера игрока, поскольку Довбик не входит в текущие планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Однако спортивный директор «волков» Фредерик Массар решил отложить все переговоры о переходе Довбика до завершения сезона 2025/26. Из-за травмы Рома не планирует вести диалог с заинтересованными клубами и вернется к этому вопросу лишь летом.

В текущем сезоне Артем провел 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт форварда действует до июня 2029 года, а его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.