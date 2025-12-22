Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини принял решение отказаться от трех футболистов, принадлежащих клубам АПЛ, сообщает инсайдер Николо Скира.

Наставник римлян хочет избавиться от Константиноса Цимикуса (Ливерпуль), Леона Бэйли (Астон Вилла) и нападающего Эвана Фергюсона (Брайтон).

Гасперини после проигрышного для Ромы матча против Ювентуса раскритиковал Фергюсона, который вернулся в основу на период реабилитации украинского нападающего Артема Довбика.

Ранее сообщалось, что Гасперини больше не рассчитывает на Довбика в Роме.

Тренер Довбика оценил игру Ромы против Ювентуса.