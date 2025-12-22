Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 16 тура Серии А против Ювентуса (1:2). Его слова приводит Football Italia.

В атаке было слишком много ошибочных передач, у нас были условия для создания больших проблем Ювентусу. Нам не хватало качества в передачах нападающим и немного точности

С учетом многочисленных потерь, играть против этого Ювентуса было непросто. Рома должна выйти из этой игры с уверенностью, пропустить гол в конце первого тайма - это тяжело.

У нас есть значительная база, я уверен, что мы можем достичь определенного успеха. Йылдыз и Консейсао всегда опасны, но в течение большей части первого тайма мы почти ничего им не позволили, - рассказал Гасперини.