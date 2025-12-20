Украинский нападающий Ромы Артем Довбик больше не рассматривается Джан Пьеро Гасперини как ключевой игрок команды. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира. По его информации, римский клуб уже начал работу над возможной продажей футболиста.

В последние дни услуги 28-летнего форварда были предложены сразу нескольким клубам английской Премьер-лиги. Среди потенциальных претендентов называются Эвертон, Сандерленд и Вест Хэм, которые ищут усиление атакующей линии. Вест Хэм уже начал переговоры с римским клубом по поводу Довбика.

Контракт Артема Довбика с Ромой действует до лета 2029 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость украинского нападающего составляет около 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Довбик провел 14 матчей в составе римского клуба, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.