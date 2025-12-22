Гасперини подверг критике конкурента Довбика после поражения от Ювентуса
Фергюсон не оправдывает ожиданий
около 7 часов назад
Еван Фергюсон / Фото - Рома
Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини после матча 16 тура Серии А против Ювентуса (1:2) подверг критике шотландского нападающего Эвана Фергюсона. Его слова приводит Football Italia.
Фергюсон меня не убеждает и не сделал этого даже во втором тайме. Ему все еще не хватает командного духа. Как и некоторым другим новичкам», - рассказал Гасперини.
