Романо анонсировал трансфер Зинченко в Аякс в течение следующих 24 часов
Украинский защитник присоединится к нидерландскому клубу
15 минут назад
Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко продолжит карьеру в амстердамском Аяксе, сообщает Фабрицио Романо.
По данным источника, клубы согласовали полугодичную аренду 29-летнего футболиста. Ближайшие сутки Зинченко отправится в Амстердам для прохождения медицинского осмотра.
В этом сезоне Зинченко на правах аренды выступает за Ноттингем Форест, сыграл за клуб десять матчей, результативными действиями не отметился. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро. Ранее СМИ сообщали, что Форест может досрочно завершить аренду футболиста.
Напомним, что Аякс уже ведет работу над трансфером Зинченко, чтобы усилить оборонные линии команды.