Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини сообщил, что украинский нападающий Артем Довбик не примет участия в поединке 16 тура Серии А против Ювентуса. Встреча запланирована на субботу, 20 декабря.

«Он еще не полностью восстановился. Хотя он и тренируется уже несколько дней, у него все еще есть некоторые трудности с ударами по воротам», – цитирует Гасперини TuttoAsRoma.

В этом сезоне форвард провел за римский клуб 14 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя ассистами. В настоящее время Довбик продолжает восстановление после повреждения подколенного сухожилия и пока не готов вернуться на поле.

Ранее сообщалось, что на Довбика претендуют два европейских клуба.