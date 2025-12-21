Главный тренер туринского Ювентуса Лучано Спаллетти высказался после победного матча против Ромы, в котором его команда одержала победу со счетом 2:1 в рамках 16 тура чемпионата Италии.

«У них есть темп, который сокрушает и уничтожает тебя. Они окружают тебя своими третьим и пятым защитниками, создавая численное преимущество и вырывая дополнительного игрока.

Давление Ромы»заставляет тебя потерять самообладание, оставляя без дыхания. Против них игра превращается в серию одиннадцати индивидуальных дуэлей: они запирают тебя в тюрьме, и если ты не знаешь, как освободиться, ты не найдешь выхода».