Вчера завершились последние матчи отборочных групп африканской зоны (КАФ), по итогам которых стали известны еще три финалиста от «черного континента». В финальную часть чемпионата мира-2026 вышли Южная Африка, Сенегал и Кот-д’Ивуар.

В своих группах Сенегал и Кот-д’Ивуар уверенно подтвердили статус фаворитов, одержав победы без лишних нервов. А вот в группе C развернулась настоящая драма. Лидером перед последним туром был Бенин, у которого был шанс впервые в истории пробиться на чемпионат мира. Однако в решающем поединке команда потерпела сокрушительное поражение от Нигерии со счетом 0:4 и упала на третью позицию. Первое место досталось Южной Африке, которая уверенно победила Руанду — 3:0.

Таким образом, девять сборных из Африки уже гарантировали себе место на чемпионате мира-2026 как победители своих групп:

Египет, Сенегал, Южная Африка, Кабо-Верде, Марокко, Кот-д’Ивуар, Алжир, Тунис, Гана.

Еще четыре команды — Габон, ДР Конго, Камерун и Нигерия — продолжат борьбу в плей-офф. Победитель этого этапа получит право выступить в межконтинентальном поединке за дополнительную путевку на мундиаль.

Чемпионат мира-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. Начало турнира запланировано на 11 июня 2026 года.