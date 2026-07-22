Павел Василенко

После финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины не утихают разговоры о конфликте, который разгорелся сразу после финального свистка. Несмотря на то, что Леандро Паредес ударил Гави во время массовой стычки, испанский полузащитник неожиданно выступил в защиту соперника.

В решающем матче аргентинцы действовали довольно жестко, а арбитр Славко Винчич долгое время не спешил наказывать их предупреждениями. В итоге команда Лионеля Скалони закончила встречу в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса, тогда как Паредес избежал красной карточки.

После финального свистка эмоции взяли верх. Паредес сначала схватил за шею Эрика Гарсию, а затем ударил Гави в лицо. Тем не менее, сам Гави не считает, что соперника нужно строго наказывать.

«Я не думаю, что аргентинцев следует дисквалифицировать. Понимаю, что это плохой пример для детей, но футбол всегда имел более агрессивную сторону».

Испанец добавил, что самым правильным решением было бы удалить Паредеса еще во время игры.

«Думаю, наиболее логичным было показать ему красную карточку во время матча. Но все, что произошло потом, тоже является частью футбола», – подвел итог Гави.

Инцидент расследует ФИФА, и аргентинцу может грозить дополнительное наказание.