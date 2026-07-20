Павел Василенко

Сборная Испании вернулась на родину после победы на чемпионате мира-2026, где чемпионов ждали торжественные приёмы и грандиозное празднование. Сначала команду принял король Филипп VI, который назвал этот успех «эпическим», а саму сборную – «легендарной и исторической».

«Вы устали, но какая же это прекрасная усталость. Поздравляю! Впереди еще много празднований, наслаждайтесь каждым моментом, ведь вы это заслужили», – обратился монарх к футболистам, поблагодарив их от имени всех испанцев.

Самолёт с командой приземлился в мадридском аэропорту Барахас на следующий день после победы над Аргентиной (1:0) в финале. Первым с трапа сошёл главный тренер Луис де ла Фуэнте, а вслед за ним лучший игрок турнира Родри поднял над головой чемпионский трофей.

После встречи с королевской семьёй делегация побывала в резиденции премьер-министра Педро Санчеса, а затем на открытом автобусе направилась по центральным улицам Мадрида к площади Сибелес, где команду встречали около миллиона болельщиков.

«Ми виросли, наблюдая, как Икер Касильяс и Андрес Иньеста поднимают этот кубок в 2010 году. Повторить это сегодня – наибольшее достижение в футболе», – сказал капитан Родри.

Благодаря победе на ЧМ-2026 Испания завоевала второй титул чемпиона мира в истории и стала первой страной, которая одновременно владеет мужским и женским чемпионскими титулами мира.