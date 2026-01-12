В поединке 20 тура чемпионата Италии Дженоа, где с первых минут сыграл хавбек сборной Украины Руслан Малиновский, принимала на своём стадионе Кальяри.

Хозяева открыли счёт уже на седьмой минуте встречи. Лоренцо Коломбо нанёс точный удар левой ногой, отправив мяч по центру ворот соперника. Голевую передачу в этом эпизоде оформил 32-летний Малиновский. Этот ассист стал для украинского полузащитника 30-м в карьере в матчах Серии А.

Благодаря этому результативному действию Руслан превзошёл достижение Андрея Шевченко, который имел 29 ассистов, и стал самым результативным украинцем по количеству голевых передач в истории итальянского первенства.

Топ украинцев по ассистам в Серии А: