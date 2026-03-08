Денис Седашов

В матче 28-го тура итальянской Серии А Дженоа обыграла римскую Рому.

После безголевого первого тайма события на поле развернулись во второй половине игры. На 52-й минуте Жуниор Мессиас вывел грифонов вперед, уверенно реализовав пенальти. Римлянам понадобилось всего три минуты, чтобы восстановить паритет, однако последнее слово осталось за хозяевами — в конце матча Витинья забил победный мяч.

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский появился на поле во втором тайме, выйдя на замену.

Серия А. 28-й тур

Дженоа – Рома – 2:1

Голы: Мессиас, 52, пен., Витинья, 80 – Н’Дика, 55

Благодаря этому успеху Дженоа набрала 30 очков и закрепилась на 13-м месте турнирной таблицы. Рома остается на пятом месте с 51 очком в активе.

